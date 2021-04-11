Karla mücadele 125 araç ve 273 personelle sürdürülüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tüm hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuz halinde beklediği kar yağışına 125 araç ve 273 personel ile anında müdahale ederek, merkez dahil il genelinde hiçbir mahalle yolunun kapanmasına izin vermedi.

Kayseri’de etkili olan yoğun kar yağışı ile etkin mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde ve kırsal kesimdeki yolları 7 ayrı noktada konuşlandırdığı ekiplerle kardan temizleyerek trafiğe açık tutuyor. Gecegündüz sürdürülen yol açma çalışmaları sonucunda Kayseri’de kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor.

EKİPLER ANINDA MÜDAHALE EDİYOR

Kayseri’de özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde yaşanan kar yağışında kapanan yollara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri anında müdahale ederek yolları ulaşıma açık tutuyor.

125 araç ve 273 personel ile sahada çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, tipilemeden kaynaklı yol kapanmalarına ise anında müdahale ediyor. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.