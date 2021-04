KTO’dan iş hayatında kadının rolü semineri

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen “İş Hayatında Kadının Rolü” konulu seminerin konuğu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk oldu. Katılımcılarla tecrübelerini paylaşan Öztürk, “Ticaretin öznesinde insan var. Biz Kadınlar girdiğimiz her yeri güzelleştiriyoruz. Yapılan araştırmalara göre Kadın zekası ticarete çok yatkın. Kadınlarımızın çok daha vasıflı olduğuna, ülkemizin kalkınmasında ciddi rol alacağına, kadın istihdamına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

Kayseri Ticaret Odası eğitim faaliyet kapsamında bu kez de Erkeklerin daha çok egemen olduğu ticaret hayatına iz bırakan ve bir çok başarılı projeyle adından söz ettiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ü ağırladı. Dijital platformda gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri Latif Başkal, Şevket Uyar, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü yaptı.

Programın açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Başkal, “Odamızın bu haftaki eğitim programında iş hayatındaki başarıları, hikayeleri, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle kamuoyunun çok yakından tanıdığı bir ismi Nurten Öztürk’ü ağırlıyor. Öğretmen iken eşinin kurduğu firma ile Türkiye’nin en büyük firmalarından birinin kurucu yönetim kurulu üyesi olan Öztürk’ün başarı hikayesini katılımcılarımızla paylaşacağız. ” dedi.

“İNSANLARIMIZ KADINA NE ZAMAN DEĞER VERECEĞİNİ BİLMİYOR”

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ise sözlerine kadın olmanın çok özel bir güzel bir şey olduğunu belirterek başladı. Kadın olmanın ülkemizde zaman zaman birçok olumsuz yönlerinin hissedildiğini ifade eden Öztürk, “İnsanlarımızın büyük bir çoğunluk kadına değer verdiğini veyahut ta nerede ne zaman değer vereceğini bilmediğini düşünüyorum. Kadın aslında yalnızca bir dişi değil. O kadar çok özellikleri, vasıfları ve yaşama katacağı çok şeyler var ki. “ diye konuştu.

“TİCARETİN ÖZNESİNDE İNSAN VAR”

Öğretmenlikten Türkiye’nin ilk yüzde 100 Türk sermayeli akaryakıt şirketi Opet’i kurulmasına kadar geçen sürede zorluklarla mücadele ettiğini ifade eden Öztürk, “Ticaret yalnız para kazanılan, yalnız maddi olarak görülmesi gereken bir şey değil. Aslında ticarette her şey var. Ticaretin öznesinde insan var. Yaptığımız işlerde insanın yararına olan ve insanı geliştiren bir şeyler yaparsanız insanımızda bunu fark ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

“BİZ KADINLAR GİRDİĞİMİZ HER YERİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ”

Kadının iş yaşamındaki rolü konusuna da değinen Öztürk, “Biz kadınlar yaşamı renklendiriyoruz. Yaşama yardımcı oluyoruz. Yaşamı geliştiriyoruz. Girdiğimiz her yeri güzelleştiriyoruz. Bu doğuştan getirdiğimiz bir özellik birtakım projelerin doğmasına da neden oluyor. Bir fikirler uygulamaya geçtiğinde bir takım zorluklar olacak. Bir takım karşı çıkanlar olacak. Orada kendinizi yetkin görmeniz, konuyla ilgili ne kadar bilginiz birikiminiz var, o konu ne kadar gerekli bir konu, ülke için bir sorun teşkil ediyor mu, ülke açısından insanımıza bir yararı olur mu. yani yapılacak her işte çok yönlü düşünmek ve bakmak gerekiyor. “ dedi.

“KADIN ZEKASI TİCARETE DAHA YATKIN”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak yaptıkları çalışmaları da aktaran Nurten Öztürk, “Kadın girişimci sayısını artırmaya çalışıyoruz. Araştırmalar yapıyoruz. Mikro krediler erkeğe verildiğinde ne kadar kullanmış, ne tür ticaret yapmış ve nereye getirmiş, kadına verildiğinde ne kadar kullanmış, işini nasıl geliştirmiş, nereye getirmiş. Böyle bir araştırma yapıldığında kadınların kurmuş olduğu, içinde olduğu şirketler mikro işletmeler , erkeklerin kurduklarından daha uzun ömürlü ve çok daha iyi yerlere gelmişler. Dolayısıyla buradan şöyle bir sonuç çıkartıyorlar. Kadın zekası ticarete çok yatkın. Kadın girişimcilerimizi daha çok görüyoruz. Kadınlarımızın çok daha vasıflı olduğuna, ülkemizin kalkınmasında ciddi rol alacağına, kadın istihdamına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Eğer dünyada cinsiyet eşitliği bugün sağlanmış olsa 2025 yılında 28 Milyar Dolar gelir sağlanacak. Aslında bu geliri neden kaçırıyorsunuz. O zaman açalım kapılara kadın erkek el birliğiyle çalışalım diyorum. “ diye konuştu.

“KADIN VARSA YAŞAM VAR”

Dünya genelinde Kadın Erkek cinsiyet eşitliği ve eşit işe eşit ücret konusunda Dünya Ekonomi Forumu raporları sonuçlarını da değerlendiren Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

“Kadın olmak dünyanın her yerinde zor. Dünya Ekonomik Forumu 2020 sonuçlarına göre kadın erkek cinsiyet eşitliği için 136 yıl geçmesi gerekiyor. Eşit işe eşit ücret alabilmeleri için 268 yıl geçmesi gerekiyor. İstihdam açısından bakıldığında Türkiye olarak 156 ülke arasında 133’üncü sıradayız. OECD ülkeleri arasında en son sıralardayız. Bütün bu verilere baktığımızda gerçekten insancıl, seven, kadına anam, bacım, eşim diyen düşünceye uymayan bir düşünce var dünya ölçeğinde. Bizde bir araştırma yaptık. Bu araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de sonuçlar hiç iç acıcı değil. 81 ilde cinsiyet eşitliği karneleri çıkarttırdık. 1’den 81’e kadar bir sıralama yaptık. Kategorileri ise siyaset ve ekonomide temsil edilme, Üretim faaliyetlerine katılma ve eğitimde kadın. Kayseri 81 il içerisinde 68’nci sırada. Bu durumu değiştirmek için TOBB KGK olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde iller bazında projeler ürettik. 8 Mart’ta start verdik. Çok çalışmamız lazım. 2 yıl sonra bu çalışmaları yenilediğimizde Kayseri ilk 10’a girer. Ben bir aracıyım. Eksiklikleri görüyoruz. Kadın varsa, yaşam var diyoruz. Erkeklerimizin desteğini, önümüzü açmasını bekliyoruz. Hepimize bu anlamda görevler düşüyor. Bu sonuçlardan korkmayacağız, üzerine gideceğiz. Kadın gücü çalışanları ciddi oranda arttı. Kayseri olarak bu başarıyı göstereceksiniz diye umuyorum.”

İLGÜ : AMACIMIZ KADINLARI GİRİŞİMCİLİĞE ÖZENDİRMEK

İnteraktif oturumda konuşan TOBB KGK Başkanı İlgü,’de aktif olarak çalışma hayatında yer alan 157 üyeye sahip olduklarını belirterek, “Bizim Amacımız, Kadınları girişimciliğe özendirmek ve rol model olmak, onlara ışık olmak. Bizim hedeflerimizin en önemlisi, kadınlarımızı cesaretlendirip onların her platformda yer almasını sağlamak ve kadın girişimci sayısını artırmak” dedi.

İki bölüm halinde yaklaşık bir buçuk süren seminerin sonunda Öztürk, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

