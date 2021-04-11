Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 34. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında FT Antalyaspor'a 10 yenildi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Amilton’un ceza sahasına ortasında kaleci Doğan topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kayserispor defansı uzaklaştırdı.

62. dakikada Kvrzic’in pasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Henruqie’nin vuruşunu Boffin kornere çeldi.

71. dakikada Lenon ile verkaç yapan Melih ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak top kaleye paralel olarak gitti ve taca çıktı.

80. dakikada Kvrzic’in pasında Aziz Behich’in şutunda top auta çıktı.

88. dakikada Serdar’ın pasında Doğukan Sinik, kaleci Doğan ile karşı karşıya kaldı. Doğukan’ın şutunda Doğan topu ayaklarıyla önledi.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx

Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Uğur Demirok x, Aziz Behic xx, Kolovetsios xx, Zoran Kvrzic x, Daniel Avramovski x (Sabovic dk. 72 x), Aaron Lenon xx (Ramazan Civelek dk. 87 ?), Joseph Attamah xx, Muğdat Çelik x (Melih Okutan dk. 31 x), Pedro Henruqie xx (Paz dk. 87 ?), Kevin Lukassen x (Nurettin Korkmaz dk. 72 x)

Yedekler: Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Yasir Subaşı, Karlo Muhar, İlhan Parlak

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Faraport TAV Antalyaspor: Boffin xx, Veysel Sarı xx, Eren Albayrak x, Bünyamin Balcı xx, Fedor Kudryasov xx, Naldo xx, Amilton xx (Ali Eren İyican dk. 90 ?), Doğukan Sinik xx, Nuri Şahin xx, Sidney Sam x (Serdar Gürler dk. 44 x), Lukas Podolski x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Badhadır Öztürk, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Omar İmeri, Mevlüt Han, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Naldo (dk. 45) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Aziz Behich, Krvzic (Kayserispor), Eren Albayrak, Nuri Şahin, Bünyamin Balcı, Ali Eren İyican (Antalyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.