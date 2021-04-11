Tomarza’da okullar bir gün tatil edildi

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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde eğitime bir gün AA verildi.

Kayseri’de gün boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tomarza ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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