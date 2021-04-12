Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası tamamlandı

Brezilya'ya daha uzun bir İsa heykeli inşa ediliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk İl Temsilciliği 2021 faaliyet programında yer alan Ulusal Egemenlik Kupası sona erdi.

42 sporcunun il birinciliği için yarıştığı müsabakalar iki gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.