Cihat Ulus, İran’dan altüın madalya ile döndü

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İran'da yapılan Uluslararası İmam Reza Atletizm Şampiyonasına katılan Kayserili atlet Cihat Ulus, 5 bin metrede şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kayserili sporcu Cihat Ulus, İran'da yapılan Uluslararası İmam Reza Atletizm Şampiyonası’nda piste çıktığı 5 bin metre yarışmasında şampiyon olarak altın madalya ile döndü. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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