Başkan Büyükkılıç: “Ramazan’da kulluk vazifemizi yapmalı ve sağlık bulmalıyız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazanı Şerif milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, gerek bedenin gerekse ruhun şifa bulduğu Ramazan’ın, bu imkânlardan istifade etmek için çok değerli bir fırsat olduğunu ifade ederek, bu imkânı iyi kullanmayı temenni etti.

Başkan Büyükkılıç mesajında şunları kaydetti:

“Ömrümüzde bir Ramazan’a daha erişmenin sevinci ve huzuru içerisindeyiz. Cenabı Allah’a şükürler olsun. On bir ayın sultanı, rahmet ayı, bereket ayı, huzur ve mağfiret ayı Ramazan geldi, hoş geldi. Duaların kabul olduğu, gerek bedenin, gerek ruhun şifa bulduğu bu rahmet ayını fırsat bilerek ihya etmeliyiz. Ramazan’da günahların affedildiğini biliyoruz. Oruç tutarak sıhhat bulduğumuzu, vücudumuzu, ruhumuzu dinlendirdiğimizi de biliyoruz. Bu anlamda Ramazan’dan gerçek anlamda istifade edebilmek için gayret etmeliyiz. Sağlığımız, huzurumuz, mutluluğumuz bizim en önemli varlıklarımız. Dolayısıyla bu varlıklarımıza on bir ayın sultanı Ramazan’ımız ile katkıda bulunmalıyız. Hem kulluk vazifemizi yapmalı hem de sağlık, sıhhat ve huzur bulmalıyız.”

Mesajında bin aydan daha hayırlı bir gün olan Kadir Gecesi’ni de içerisinde bulunduran Ramazan’ın her gününde bu kutlu geceyi aramak suretiyle hareket etmek gerektiğini paylaşan Başkan Büyükkılıç, “Kur’anı Kerim’in nazil olmaya başladığı gün olan ve bin aydan daha hayırlı gün olan Kadir Gecesi takribi Ramazan’ın 27’inci gecesine denk geliyor. Bizler, Ramazan’ın her gününde bu kutlu geceyi aramak suretiyle kulluk vazifemizi gerçekleştirmeliyiz. Ramazan’ın kadrini kıymetini bu şekilde bilmeli, şehri Ramazan’ı adeta ihya etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle on bir ayın sultanı Ramazan başta şehrimiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlı olsun. Hepimize sağlık, bereket ve huzur getirsin temennisinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.

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