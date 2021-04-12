U19 Süper Ligi 5. Hafta Antalyaspor-Kayserispor 2-1

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta FraportTav Antalyaspor’a 21 mağlup oldu.
Stat: Atilla Vehbi Konuk Tesisleri
Hakemler: Orçun Özer xx, Emre Okumuş xx, Muhammed Şahin xx
Antalyaspor U19: Bahri Can Tosun xx, Müslüm Yat xx, Ramazan Efecan Gülerce xx, (Gökmen Teymuroğlu x dk.55), Ahmet Ataberk Özden xx, Bahadır Yıldırım xx, Mustafa Erdilman xx, Emre Demir xx, Berke Camcı xx, Yener Berke Güner xx, (Ahmet Daniel Akyıldız xx dk.67), Mehmet Yanıkara xx, ( x Seyit Niyazi Özcan x dk.67) Murodalı Aknazarov x (Alperen Emir Dikmen x dk.41)
Hes Kablo Kayserispor U19: Abdulkadir Taşdan xx, Göktuğ Yayla x, Muhammed Eren Arıkan x, (Barış Emirhan Doğan x dk.43), Talha Karataş x, Enes Koçoğlu x, (Ahmet Kağan Malatyalı x dk.46), Ahmet Zekeriya Kartal x, (Ethem Balcı x dk.84), Miraç Akdeniz x, Okan Uçar x, (Halil Can Durmuş x dk.46), Talha Sarıaslan xx, Mehmet Eray Özbek xx, Yunus Emre Kılınç xx, (Yiğit Yavuz Deniz x dk.84)
Goller: Yener Berke Güner (dk.10), Mehmet Yanıkara (dk.41) (Antalyaspor U19), Mehmet Eray Özbek dk. (49) (Hes Kablo Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Emre Demir, Ahmet Daniel Akyıldız (Antalyaspor U19), Ahmet Kağan Malatyalı, Enes Koçoğlu (Hes Kablo Kayserispor U19)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.