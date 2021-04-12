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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Süper Lig ve 1. Lig'e damga vurdu

İHA

Kocasinan Süper Lig ve 1. Lig'e damga vurdu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A ve B Takımı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen ‘20202021 Suzan Özbek Sezonu’ Süper Ligi ve Türkiye 1. Ligi karşılaşmalarında zirvede yer aldı. Bayanlar Süper Lig’de 16 maçta 14 galibiyetle 2. sırada yer alan Kocasinan Masa Tenisi Takımı, Türkiye 1. Ligi'ni de 1 mağlubiyetle üçüncü tamamladı. Kayseri’nin Süper Lig’deki 2. takımı olan Kocasinan Spor Kulübü sporcularını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye ve uluslararası müsabakalarda ‘Kocasinan'ın adının hızla yükseldiğini vurguladı.
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen ‘20202021 Suzan Özbek Sezonu’ Süper Ligi 4. Etap müsabakalarında gösterdiği performansla göz doldurdu. Antalya’da yapılan 4. etap müsabakalarında rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen takım oyuncuları, karşılaşmayı farklı skorlarla kazanarak, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Lige fırtına gibi başlayan Masa Tenisi Takımı, ligin güçlü takımlarından Trabzonspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u aynı skorla 31 yendi. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor ekibine 31 ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de 32 yenilen takım, Gençlikspor Elazığ takımını 30 ve son maçta da Ankara TİGEM ekibini 32 yenerek turnuvayı tamamladı. Betül Nur Kahraman, Özge Yılmaz, Elif Duman ve Ayşe İzel Bilgiç’ den oluşan Masa Tenisi A Takımı, Süper Lig'in ilk yarısını toplamda 16 maçta 14 galibiyetle 2. sırada tamamladı ve şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü. Burçin Mermer, Birsen Yerli, Altınay Hatun Bulut, Neşe Tekin'den oluşan Masa Tenisi B Takımı ise Antalya Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan 1. lig 1. etap müsabakalarında rakiplerine üstün bir oyun sergiledi. Denizli Tan Halk Oyunları'na 32 kaybederek başlayan B takımı, sırasıyla Hayat Spor'u 32, Zonguldak Özel İdare Yol Spor 31, İstanbul Pendik Spor 30, Bursaspor 30, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 30'lık sonuçlarla galibiyet alarak turnuvayı tamamladı. B takımı, 6 maçta 5 galibiyet alarak 1. Lig'de 3. sırada yer aldı.
Masa tenisinde Milli Takım'a en çok sporcu gönderen kulüp olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
“Öncelikli olarak sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörü Halil Adak ile Kemal Balım’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Masa tenisi takımımız; Kayserispor’dan sonra Süper Lig’de oynayan ikinci takımımızdır. Masa Tenisi B Takımımız ise bu sezon Türkiye 1. Ligi’nde yine zirvede yer alıyor. Takımlarımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar Kayseri’nin masa tenisinde çok ileri seviyede olduğunun bir göstergesidir. Kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde her zaman Türkiye sıralamasında en başarılı il oluyor. Milli Takım'a en çok sporcu gönderen takım olarak gururluyuz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı uluslararası camiada okutarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri ve ülkemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız.”
Bayan Masa Tenisi Takımı oyuncuları ve antrenörleri ise, “Kocasinan’ı temsil etmek gurur verici ve bundan onur duyuyoruz. Her katıldığımız müsabakalarda başarılar elde ediyoruz. Bize her zaman destek veren daha konforlu ve daha sağlıklı bir ortamda spor yapmamıza imkan sağlayan başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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