Develi'de kayıp büyükbaş hayvanlar bulundu

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Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylacıların kaybolan büyükbaş hayvanları bulundu.

Kayseri'de devam eden kar yağışı özellikle kırsal alanda etkili olurken Develi ilçesine bağlı Avşar Yaylası mahallesi ile Şıhlı mahallesinde yaylacılar yarım metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle mahsur kalmış, kar yağışında besici Faruk Çınar'a ait 12 büyükbaş hayvan kaybolmuştu. Yapılan çalışmalar sonrasında kaybolan büyükbaş hayvanların bulunduğu öğrenildi.

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