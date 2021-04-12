Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk girişimleriyle Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne araç hibe edildi.

Daha önce 2 aracın Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne hibe edilmesine vesile olan Başkan Esat Öztürk, ilçedeki filyasyon ve aşılama ekiplerinin kullanması için hayırsever desteğiyle Sağlık Müdürlüğü’ne bir araç daha kazandırdı. Aracın Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tesliminde açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; “İlçemizde görev yapan filyasyon ve aşılama ekiplerinin kullanması için ilçe Sağlık Müdürlüğümüze 3 araç hibe edilmesine katkıda bulunduk. Aracımızın 1 tanesini Dedeman Madencilik, 2 tanesini ile İstanbul’daki iş adamlarımızdan Mustafa Yılmaz (Yılmazlar Otomotiv) tarafından hibe edildiler. İş adamlarımıza ilçemiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. İlçemize ve Sağlık Müdürlüğümüze hayırlı olsun” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilçe halkına uyarılarda bulunan Başkan Öztürk; “Vatandaşlarımızdan bir isteğim var. Nüfusu bizden çok fazla olan ilçelere göre vaka sayımız oldukça yüksek. Bu bizi üzüyor. Bu işin tahammülü kalmadı. Eğer hayatı seviyorsak, sağlıklı kalmak istiyorsak ve sevdiklerimizi önemsiyorsak lütfen bu konuda dikkatli olalım. Kendimizi korumamız için devletimizin tedbirler koymasına gerek yok. Halkımızdan rica ediyorum, tedbirlere uyma konusunda, evde kalma konusunda, karantina kurallarına uyma konusunda, kabalık ortamlardan uzak durma konusunda dikkatli olsunlar.” dedi. Konuşmasında ilçe halkının ve tüm İslam Âleminin Ramazan Ayı’nı kutlayan Başkan Öztürk; “Ramazan’ımız mübarek olsun. Salgın açısından Ramazan Ayı’ndan ümitliyiz. Bu Ramazanı daha çok evimizde geçirmeliyiz. Vaka sayısının sıfırlandığı günleri tekrar görmeyi ümit ediyoruz.” Diye konuştu.

Aracı teslim alan Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan da konuşmasında; “Ülkemizde vaka sayısında oldukça yüksek bir artış var. Bu artış ilçemize de yansıdı. Filyasyon hizmetlerinin arttığı bu günlerde araca olan ihtiyacımız oldukça artmıştı. Sayın Başkanımıza ve hayır sahiplerine çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımız bizi sürekli olarak destelemeye devam ediyor. Biz işimizin başındayız. Filyasyon ekiplerimiz sıkı bir şekilde takiplerine devam ediyorlar. Başkanımız verdiği destek gibi halkımızda bize destek olursa en kısa zamanda salgından kurtulacağız” ifadelerini kullandı.

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