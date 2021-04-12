(Özel) Odasını sanat evine çevirdi, kimseye dokundurtmuyor Kayseri’de antikacı Nurettin Eker, 30’a yakın plakçalarına gözü gibi bakıyor

Kayseri’de yaşayan antikacı Nurettin Eker, çocukluğundan beri koleksiyonunu yaptığı plakçalarlara çocuğu gibi bakıyor. Plakçalarlara kimseyi dokundurtmayan Eker, eski plakları dinleyerek geçmişe özlemini hafifletmeye çalışıyor.

Kayseri’de yaşayan 54 yaşındaki itfaiye emeklisi Nurettin Eker, babasından kalan plakçalar merakını hiç kaybetmedi. Çocukluğundan bu yana plakçalar koleksiyonu yapan Eker, evinin bir odasında sergilediği 30’a yakın plakçalar ve eski radyoya gözü gibi bakıyor. Bütün bakımlarını da kendi yapan Eker, hayranı olduğu Neşet Ertaş plaklarını dinleyerek, geçmişe yolculuk yapıyor.

Çocukluğunda başlayan merakını hiç kaybetmediğini kaydeden Nurettin Eker, “Babam da meraklıydı. Babamdan kalma bir merakım var. Yıllarca süren bu merakım ufak tefek şeylerle başladı daha sonra bu hale geldi. Şimdi yerler almıyor. Dükkanım ve depom var. Oralarda şu anda tamamen dolu eskiyi canlandırmak ve hayata geçirmek benim hoşuma gidiyor. Böyle tanıtmak çok güzel, başkalarının zevk almasından bende zevk alıyorum. Plakçaları görenler ‘bu zaman kadar nasıl temiz kalmış diye hayret içinde kalıyor. Mümkün olduğu kadar bakımlarını kendimiz elimizden geldiğince yapıyoruz. Şevket ustamız var, o da elinden geldiğince yapıyor. Bizde özen gösteriyoruz. Gelen misafirlerimize, komşularımıza mümkün olduğu kadar eskiyi hayatta tutmaya çalıştığımızı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Eker, "Burada yaklaşık 300400 adet ürünüm var. Değişik tarzlarda saatlerimiz, radyolarımız, teybimiz, pikabımız, plakçalarımız var. Yani eskiden kullanılmış aklımıza gelecek her şeyimiz var. Çıramız var, gaz ocağımız var. Bu tür şeylerin hepsi mevcut. Bu ürünlerde benim çocuğum gibi kıymetli, sürekli gözüm üstlerindedir. Sürekli her gün bakımlarını yaparım, temizliğini yaparım. Kimseye de dokundurtmam” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.