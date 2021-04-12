Aidat tartışmasında birbirini darbeden çifte 1 yıl hapis istemiyle dava

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, apartman aidatını ödeme konusunda tartışarak birbirlerini darbeden karı-koca hakkında, 'basit yaralama' suçundan karşılıklı 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede yer alan bilgilere göre işçi Y.K., apartman aidatının ödenmesi konusunda eşi A.K. ile tartıştı. Kadının eşine "Sesin bana mı çıkıyor, pısırık" diyerek tepki göstermesi üzerine tartışma büyüdü. Kavgaya dönen olayda çift birbirini darbetti. Olayın ardından birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda çift hakkında 'basit yaralama' suçundan karşılıklı 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Çift, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-04-12 14:14:47



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