Başkan Yalçın'dan Ramazan mesajı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazanı Şerifini tebrik etti.

Ramazan ayının, yaşanan maddi manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını dileyen Başkan Yalçın, “Talaslı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta Talas olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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