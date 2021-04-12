Kayseri'de ramazan öncesi alışveriş yoğunluğu



Melih KAMIŞ-Yusuf Mehmet BAŞKAL/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de ramazan ayı öncesi şehrin işlek cadde ve sokaklarında alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Kayseri'de ramazan ayı öncesi Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri yoğunluk üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı. Alışveriş yapan vatandaşların hurma, pastırma ve sucuğa ilgi gösterdikleri görüldü. Zabıta ekipleri ise, iş yerlerinde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Ramazan alışverişi yapan Melike İmece, "Şehrimize özgü vazgeçilmezimiz olan sucuk ve pastırma aldım. Herkes sanırım aynı şeyi düşünüyor. Alışverişimizi son güne bıraktık. Ramazan ayı vatana millete mübarek olsun. Bir an önce pandeminin bitmesini istiyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Melih KAMIŞ-Yusuf Mehmet BAŞKAL

2021-04-12 15:39:33



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