Kayseri, Libya'nın Misurata ve Azerbaycan'ın Şuşa şehri ile 'Kardeş Şehir' oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Başkan vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. 71 gündem maddesinin karara bağlandığı mecliste Libya’nın Misurata ve Azerbaycan’ın Şuşa şehirleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi oy birliği ile kabul edildi. Mecliste, Büyükşehir Belediyesi’nin Faaliyet Raporu kabul edilirken, Başkan Vekillikleri, Meclis Divan Katipleri, Encümen ve komisyon üyelerinin seçimi de yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Kadir Has Kongre Merkezi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Toplantıda 52 asil, 19 ek olmak üzere toplam 71 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ

Mehmet Savruk, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın rahatsızlığı nedeniyle kendisinin başkan vekili konumunda olduğunu, 2020 yılına ait faaliyet raporunun görüşüldüğü gündem maddesinde ikinci Başkan vekili Emine Timuçin’in meclise başkanlık edeceğini belirtti. Timuçin’in başkanlığında yapılan 400 sayfalık faaliyet raporu görüşmelerinde meclis üyelerinin talep ve görüşleri alındı.

“BÜYÜKŞEHİR ‘KAYSERİ MODELİ’ İLE FARKLI BELEDİYELERE İLHAM VERMİŞTİR”

Faaliyet raporu görüşülmesinin ardından tekrar meclis başkanlığına geçen Mehmet Savruk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin her geçen yıl hizmetlerini zevkle ve heyecanla sürdürdüğünü belirterek, “Belediyemizin sınırları oldukça değişmiş, hizmet alanı olabildiğince genişlemiş olmasına rağmen yine hizmette çıtasını hep yüksekte tutmuş, böylece model belediye olma yolundaki kararlılığı, farklı belediyelere ilham vermiştir. Gerçekleştirilen birçok proje, uygulama ve yatırımlar, ülkemizin diğer belediyeleri ve kamu kurum kuruluşları tarafından “Kayseri modeli” olarak hayata geçirilmiştir” diye konuştu.

Savruk, faaliyet raporunun hayırlı olmasını dileyerek, “Değerli başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç adına siyasi parti gözetmeksizin meclisimizin bütün üyelerine ve tüm belediyemiz çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. ve 2. başkan vekili seçimi, iki asil ve iki yedek meclis divan katibi seçimi, Büyükşehir Belediyesi Encümeni beş üye seçimi ve komisyonların üye seçimi gizli veya açık oylama ile yapıldı.

LİBYA’NIN MİSURATA, AZERBAYCAN’IN ŞUŞA ŞEHİRLERİ KAYSERİ İLE KARDEŞ ŞEHİR OLACAK

Seçim oylamasının ardından gündem maddelerine geçilirken, Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi adına önemli bir adım atarak, toplantıda Libya’nın Misurata şehri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi görüşüldü. Yine Azerbaycan’ın Şuşa şehri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi de görüşüldü. İki talep de oy birliğiyle kabul edildi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Vekili Savruk, rahatsızlıkları nedeniyle toplantıya katılamayan Başkan Memduh Büyükkılıç ve Genel Sekreter Hüseyin Beyhan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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