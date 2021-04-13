Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor Süper Lig'de oynadığı son 5 maçını kazanamadı.
Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçlara imza atamayan Kayserispor, oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. 5 maçta 3 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 2 beraberlik alarak 2 puan çıkardı.
Sahasında Galatasaray, Karagümrük ve Antalyaspor maçlarını kaybeden Sarı Kırmızılılar, Göztepe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda beraberlikler aldı. 5 maçtır kazanamayan Sarı Kırmızılılar 33 puanla kaldı. Kayserispor'un oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
KayserisporGalatasaray 03
KaragümrükKayserispor 30
KayserisporGöztepe 11
TrabzonsporKayserispor 11
KayserisporAntalyaspor 01
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.