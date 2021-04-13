Luckassen’in sevinci yarım kaldı

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Kayserispor’un forveti Kevin Luckassen’in Antalyaspor maçında attığı gol VAR’dan iptal edilince gol sevinci yarım kaldı.

Kayserispor sahasında oynadığı son maçta Antalyaspor’a kaybetti. Sarı Kırmızılı takımın Hollandalı forveti Luckassen, haftalar sonra ilk 11'de çıktığı maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Antalyaspor maçının 5.dakikasında attığı golle takımını öne geçiren ancak bu golün VAR kararı ile geçerli sayılmaması sonrasında üzülen Luckassen'in gol sevinci yarım kaldı. 72 dakikada sahada kalan Hollandalı forvet, "Kazanmak istediğimiz maçtı. İstediğimiz oyunu oynayamadık ve sahamızda kritik bir yenilgi aldık" yorumu yaptı.

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