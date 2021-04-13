Kayserisporlu Joseph Attamah: "Savaşmaya devam edeceğiz"

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Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Joseph Attamah, kalan maçlardan gerekli puanları toplayıp ligde kalacaklarını söyledi.

Ligin 34.haftasında sahaya galibiyet için çıkan ancak kalesinde gördüğü tek golle mağlup olan Kayserispor, bundan sonra oynayacağı maçlardan maksimum puanı toplayıp hedefine ulaşmak istiyor.

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Joseph Attamah, Antalyaspor maçında mağlup olmanın üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Joseph Attamah, "Sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. Kötü bir gündü, şanssız bir gündü. Çok mücadele ettik, elimizden geleni yaptık ama olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz ve bundan sonra oynayacağımız maçlardan maksimum puan toplayıp ligde kalacağız" açıklamasında bulundu.

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