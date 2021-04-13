Kayseri polisinden Erciyes Huzur-3 Uygulaması Çok sayıda aranan ve karantina ihlali yapan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 76 ekip ve 597 personelle yapılan Erciyes Huzur3 uygulamasında 307 metruk bina kontrol edildi, 5 bin 218 şahıs ve bin 935 araç sorgulandı. Uygulamada; 26 aranan şahıs yakalandı, 52 araca para cezası uygulandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından; genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması; kamu kurum ve kuruluşları civarında, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde 76 ekip ve 597 personel tarafından suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması için il genelinde eş zamanlı Erciyes Huzur3 uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada; 307 metruk bina kontrol edildi, 5 bin 218 şahıs ve bin 935 araç sorgulandı.

Uygulama sonucunda; 52 araca ilgili maddelerden toplam 59 bin 857 TL para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi, 26 aranan şahıs yakalandı, 1 ikametten hırsızlık gerçekleştirmiş olan şüpheli yakalandı, 5 şahsa karantina ihlalinden 4 bin 500 TL para cezası uygulandı, 75 umuma açık işyeri denetlendi. 2 ayrı şahıstan toplam 3,64 gr metamfetamin, 2 ayrı şahıstan 2,55 gram bonzai, 1 adet 7x65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 35 adet 7x65 mm çapında fişek, 2 adet 9x19 mm çapında fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet dolu kartuş, 3 adet boş av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

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