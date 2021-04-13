Hayrullah Erkip 2 hafta yok

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Hes Kablo Kayserispor’un U19 takım oyuncusu Hayrullah Erkip 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligin 5.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Antalyaspor’a 21 mağlup oldu. Antalyaspor maçınsa sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 2003 doğumlu sol kanat oyuncusu Hayrullah Erkip’in yapılan kontrolleri sonrası sol arka adalesinde yırtık olduğu tespit edildi. Tedavisine hemen başlayan genç oyuncunun sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak. Hayrullah, Antalyaspor maçının ardından hafta sonu oynanacak olan Konyaspor maçında da forma giymeyecek.

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