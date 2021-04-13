Kayserili Kickboksçular Antalya’dan 20 madalya ile döndü

Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Kayseri’yi temsil eden sporcular 4 altın, 8 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 20 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası 0811 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. Müsabakalarda Kayseri’yi temsil eden sporcular 4 Altın, 8 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 20 kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasında ilimize 20 madalya kazandıran sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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