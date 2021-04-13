Ulaşım A.Ş. bilimsel tabanlı hedef veren ilk şirket oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. sera gazı salınımını azaltmak için toplu ulaşım sektöründe Türkiye'den Bilimsel Tabanlı Hedef veren ve onaylanan ilk şirket oldu. Kayseri Ulaşım A.Ş. bu kapsamda yaptığı çalışmaları artırıp, titizlik ile yürüterek şirketin genel skorunu da liderlik seviyesine yükseltebilmeyi hedefliyor.

Sektöründe öncü olma hedefini uluslararası alana taşıyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şehirde 'çevreci bir yaklaşımla' çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda sera gazı salınımını azaltmak için toplu ulaşım sektöründe dünya genelinde hedefi kabul olan 600 şirketten biri olan Ulaşım A.Ş. Türkiye’den Bilimsel Tabanlı Hedef veren ve onaylanan ilk şirket olarak kayıtlara geçti. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Bilimsel Tabanlı Hedef (SBT) ile, 2018 yılı verileri baz alınarak, 2028 yılına kadar sera gazı emisyonlarını, Otobüs İşletmesi için yolcukm başına yüzde 36, Raylı Sistem işletmesi için ise yolcukm başına yüzde 40 azaltmayı taahhüt ediyor. Ulaşım A.Ş. aynı zamanda 2018'de yüzde 0 olan yıllık yenilenebilir elektrik tedarikini 2028 yılına kadar yüzde 100'e çıkarmayı da üstlenirken, yaptığı çalışmaları artırıp, titizlik ile yürüterek şirketin genel skorunu da “ALeadership”(liderlik) seviyesine yükseltebilmeyi hedefliyor.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., 2017 yılında önemli bir başarıya imza atarak Karbon Ayak İzi’ni hesaplatıp, bağımsız kuruluşlara doğrulatmak suretiyle Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) dahil olmuştu. Dünya genelinde yüz trilyon doların üzerinde bir varlığı yöneten toplam 1073 şirketin değerlendirildiği bu seneki CDP raporlamasın da, Kayseri Ulaşım A.Ş. Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2020 puanı “BManagement” olarak açıklandı. Şirket, güncel raporda “Kapsam 3 Emisyonları ve Hedefler kategorisinde “ALeadership seviyesine ulaşmış ve Fırsatları Tespit Etme, Enerji, Finansal Planlama ve İş Etkisi kategorilerinde ise B seviyesi ” puanına ulaşmış bulunuyor. Kayseri Ulaşım A.Ş., 2020 yılında da Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) Türkiye’ den katılım sağlayan tek toplu ulaşım şirketi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

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