Büyükşehir Meclisi'nin Engir Gölü hasasiyeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yaklaşık 4 bin yıldan beri kuşlara ev sahipliği yapan Türkiye'nin en büyük kuş yaşam alanlarından biri olan Engir Gölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti’nde ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak çevre düzeni ve nazım imar planı yapılmasına yönelik raporu onayladı.

Melikgazi ve Kocasinan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Engir Gölü 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamının 03.11.2020 tarihli ve 242201 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile “Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ve 02.02.2021 tarihli ve 3477 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Doğal SitKesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edildi. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Engir Gölü Sit Alanı çevresinin koruma statüsü ile birlikte planlanmasının talebi kabulünde rapor hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün Engir Gölü Sit Alanı ve çevresinin koruma statüsünün ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ali Süslü, mecliste söz alarak, “Engir Gölü, daha önce doğal sit alanıydı. Şu an kesin korunacak hassas alan ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak ayrılmış durumda. Bu alanda herhangi bir yapılaşma, doğal yapını bozulması, hafriyat alınması, maden ocağı gibi hususlara sınırlama getirilmiştir” diye konuştu.

Rapor, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

ENGİR GÖLÜ HAKKINDA

Türkiye'nin en büyük kuş yaşam alanlarından biri olan Engir Gölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti, Kayseri'nin Gesi Kasabası yakınlarında yer alıyor. Yüzölçümü 40 hektar kadardır. Yaklaşık 4 bin yıldan beri kuşlara ev sahipliği yapan Engir Gölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti'nde yaklaşık 140 kuş türü yaşıyor. Engir Gölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti, Gesi Deresi ve diğer küçük derelerle beslenmektedir.

Bu derelerin sulama amaçlı olarak sularının kesilmesi sazlıkları tehdit etmektedir. Türkiye'nin en büyük balıkçılı olan gribalıkçıl, alacabalıkçıl ve erguvani balıkçıl gibi türler bu bölgede yaşayan kuşlar arasında yer almaktadır. 2003 yılında nedeni bilinmeyen bir yangınla (yıldırım düşmesi veya sabotaj) bir bölümü yanan sazlıkta çok sayıda kuş telef olmuştur. Yanan sazlık alanlar, koruma sonucunda yeniden eski durumuna dönmektedir. Engir Gölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti'nde ayrıca çok sayıda sucul hayvan ve bitkide yaşamaktadır.

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