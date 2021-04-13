Uyuşturucu taciri 3 sanığa toplamda 43 yıl 9 ay hapis cezası

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 3 sanığa toplamda 43 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ş.K. ve A.Y. hazır bulunurken, tutuksuz sanık S.A. duruşmaya katılmadı. Ayrıca sanık avukatları da duruşmada bulundu.

Mahkeme heyetine savunmasını yapan tutuklu sanık, Ş.K.,”Pişmanım. Ben uyuşturucu ticareti yapmadım” dedi.

Tutuklu sanık A.Y. ise kendini, “Biz bu maddenin hastasıyız, bağımlısıyız. Biz bu maddeyi sadece içtik. Asla ticaretini yapmadık” diye savundu.

Mahkeme heyeti tarafından ‘Uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan yargılanan 3 sanıktan Ş.K.’ye 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 56 bin TL’de adli para cezası, sanık A.Y.’ye 16 yıl 6 ay hapis ve 45 bin TL adli para cezası, sanık S.A.’ya ise 6 yıl 8 ay hapis ve 18 bin TL adli para cezası verildi.

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