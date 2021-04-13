Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın Ramazan ayı mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "Rahmet ve bereketin kaynağı, sıhhat ve selametin dayanağı, af ve mağfiretin membaı olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına ulaşmanın huzur ve mutluluğu içindeyiz. Manevi dünyamızın ışık kaynağı Ramazan ayı ile bizleri bir kez daha buluşturan Rabbimize binlerce kez şükürler olsun" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden selamet olan Ramazanı Şerif vesilesiyle sadece ülkemizin değil tüm dünyanın içinde bulunduğu sıkıntıların son bulması için dua ve niyazda bulunuyoruz. Rabbim bizi başta Covid 19 olmak üzere insanlığı tehdit eden maddi ve manevi tüm virüslerden muhafaza eylesin. Aramızda bulunan sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştirsin; haset, fitne ve gıybetten hepimizi uzak tutsun.

Unutulmamalı ki, Ramazan ayı gönül dünyamızın temizlenmesi, menfi duyguların yok edilmesi, ulvi değerlerin üstün kılınarak karaktere dönüşmesi için bizlere çok önemli fırsatlar sunar. Ramazan ayı; içinde bulundurduğu değerlerle manevi dünyamız için çok değerli bir mekteptir. Bu mektepte öğrendiklerimiz ve öğreneceklerimiz bizim için sıhhat ve selamettir.

Kayserili hemşehrilerimin her zaman olduğu gibi Ramazan ayını en güzel şekilde idrak edeceğine, hayırda yarışan anlayışını artırarak devam ettireceğine, mazlumların yanında olarak hüzünleri bir nebze de olsun dindireceğine ve tüm bu davranışlarla şehrimizin bereketini artıracağına inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta sanayicilerimiz ve üreten Kayseri’ye katkı veren hemşehrilerimiz olmak üzere tüm Kayserililerin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim bizleri Kadir Gecesi’nde ve Ramazan Bayramı’nda da bir ve beraber eylesin."

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