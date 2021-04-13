Talas'ta çöp toplama saatleri değişti

Talas Belediyesi, Ramazan ayı ile birlikte çöp toplama saatlerini de yeniden belirledi.

Vatandaşların mağdur olmaması ve temizlik çalışmalarının daha verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla yapılan düzenlemeye göre daha önce 19.00 olan çöp toplama saati 20.30 olarak değiştirildi.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan uygulama ile konteynerlerden çöp toplama işlemi iftar sonrasına kaydırılmış oldu.

Böylece vatandaşlar, çöplerini bu yeni saat uygulamasına göre çıkartabilecekler.

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