Kayseri OSB yöneticilerine 'görevi kötüye kullanma' davası



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan'ın da aralarında bulunduğu OSB yöneticisi 7 kişi hakkında 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak' ve 'zincirleme şekilde imar kirliliğine neden olma' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri OSB'de Tahir Nursaçan'ın 1 Mart 2019'da yapılan 17'nci Olağan Genel Kurul´da başkan seçilmesinin ardından İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi, İmar Müdür Abdülmenap Esko, Elektrik Müdürü Hacı Nuh Sarp ve inşaat bölümü şefi Abdullah Ekinci işten çıkarıldı. İşten çıkarılan 4 kişi ve OSB'de sanayici Emrah D., Mehmet H. ve Fatih Ö.'nün 'usulsüz harcama' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi´nde yapılan harcamaların denetlenmesi için Haziran 2019'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bağlı müfettiş görevlendirildi. İnceleme yapan müfettişler 408 sayfalık rapor hazırladı. Rapor, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen ve 200´ü aşkın sanayicinin bulunduğu `OSB´ne Sahip Çık Platformu´nun müdahil olduğu soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma sonunda OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile yöneticiler Ali Y, Adil Ö., Süleyman S., Şeref Ö., Özer B. ve Seyhan A. hakkında, 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak' suçundan 3 aydan 1 yıla, 'zincirleme şekilde imar kirliliğine neden olma' suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kayseri 11´inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, genel kurul öncesi yangın yönetmeliğine göre eksikliklerini tamamlamayan 79 firmaya yapı kullanım izni verildiği, farklı firmalara ait kaçak yapı tutanakları hakkında da gereği yapılmayarak imar kirliliğine neden olunduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-04-13 15:01:15



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