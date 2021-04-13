Kayseri'de parkta cinsel taciz iddiasına gözaltı

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, Suriyeli uyruklu S.E. (25), parkta kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nda meydana gelen olayda S.E., kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu. S.E.'yi görenler, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu S.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.E., polis karakoluna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-04-13 16:31:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.