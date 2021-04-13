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Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu: “Son maçın son anına kadar mücadele edeceğiz”

İHA

Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu: “Son maçın son anına kadar mücadele edeceğiz”

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Son maçın son anına kadar mücadele edeceğiz" dedi.
Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor’da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncular, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde çıktıkları antrenmanları sürdürürken, sakatlanan oyuncuların da tedavileri devam ediyor.
Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Oynanacak 2 maç da çok önemli. Hem cuma hem de salı günü 2 tane önemli maça çıkacağız. Bundan sonraki her maç artık bizim için olduğu kadar herkes için önemli. Oyuncularımıza 1.5 gün dinlenme verdik. Hem kafa olarak toparlansınlar hem de fiziksel olarak zor günler bizi bekliyor artık. Herkese de ihtiyacımız olacak, herkesin çok sağlıklı ve diri olması gerekiyor. Oyuncuları bir kez daha tebrik ettim. Maçtan sonra da mücadele için teşekkür etmiştim. Bazen her şeyi ortaya koyarsınız ve kazanamazsınız. Antalya maçı bizim için böyle bir maçtı. Duran toptan yediğimiz gol ile geri düştük bu da tabi Antalya’nın işine geldi. Aslında uğraştık da. Son pozisyon öncesi oldukça yüksek şansımız vardı ama son vuruşlarda ve son paslarda istediğimizi yapamadık. Takımımız iyi yolda. Oynadığımız 3 maçtaki takımlar kötü takımlar değil. Onlara karşı ortaya koyduğumuz mücadeledeki istek ve arzu, bizim geleceğe ümitle bakmamız için yeterli diye düşünüyorum. Oyuncularıma da söyledim bununla yetinmeyeceğiz ve daha iyisini yapmaya uğraşacağız. İhtiyacımız olan puanları önümüzdeki haftalarda alacağımızı düşünüyoruz. Son maçın son anına kadar da bu inancımızı koruyup, yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Hamzaoğlu, olumlu havalarını sonuçlara da yansıtacaklarını söyleyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Maçlara takım içinden oyuncu bulmamız gerekiyorsa oyuncu bulacağız. Sakatların da iyileşmesi için zaten sağlık ekibimiz iyi bir şekilde çalışıyor. Onlar da oyuncularımızla oldukça iyi çalışıyorlar. En kısa sürede hepsini kazanmaya gayret edeceğiz. Doğru zamanda kazanmaya gayret ediyoruz. İnşallah ihtiyacımız olduğunda onlar da bize katkı sağlayacaklar. Biz de onlar olmadığında olanlarla en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Maddi imkanlar ve pandemi önemli. Maçlar sıklaştı ve geniş kadro da önemli. Üst üste oyuncular çok yük alıyorlar. Bunların hepsi önemli birer parça ama bizim şu anda bunları düşünmekten çok elimizde o gün kim varsa o kadroyla en iyisini ortaya koymak var. Oyuncularımız da sadece maça odaklanarak takıma nasıl katkı verirler ona bakıyorlar. Olumlu bir havamız var ve inşallah bunu sonuca da yansıtacağız.”
Kayserispor’un Yunan Stoperi Dimitrios Kolovetsios da, "Önümüzdeki 2 maçın öneminin tabii ki farkındayız. Ne yaptığımızın farkındayız, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok önemli ve zorlu maçlar olacak. Kayserispor’a ve Kayseri’ye şunu söylemek istiyorum, biz hiçbir zaman vazgeçmiyoruz ve vazgeçmeyeceğiz. Her zaman en iyi şekilde hazırlanacağız ve kalbimizle, yüreğimizle futbolumuzu oynayarak, Kayserispor’u ligde tutacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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