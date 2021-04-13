Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan bir şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Rasim P.’nin(80) yakınları ikametine geldiklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Rasim P.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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