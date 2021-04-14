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'Telefonu sattım, parasını harcadım' diyen sanığa 5 yıl hapis cezası

İHA

'Telefonu sattım, parasını harcadım' diyen sanığa 5 yıl hapis cezası

Kayseri'de omuz vurup düşürdüğü kişinin cep telefonunu alıp kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlı, yargılandığı davada, "Telefonu sattım, parasını harcadım" dedi. Mahkeme heyeti zanlıya 5 yıl hapis cezası verdi.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 19 yaşındaki O.E. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunması alınan O.E., yağmaladığı cep telefonunu 400 TL'ye sattığını ve parasını harcadığını ifade ederek, "Ben mağdurdan telefonu arkadaşımı aramak için istedim. Kesinlikle omuz vurmadım. Telefonu uyuşturucunun etkisi ile alarak kaçmışım. Ben telefonu 400 TL'ye satarak parasını harcadım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılamanın ardından O.E.'ye 'yağma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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