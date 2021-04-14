Kayserisporlu İlhan Parlak'ın baldırında yaralanma ve ödem belirlendi

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - Hes Kablo Kayserispor'un Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maç öncesı ısınırken sakatlanan forvet İlhan Parlak'ın baldırında yaralanma ve ödem tespit edildi.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan Hes Kablo Kayserispor'dan karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan İlhan Parlak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 34 yaşındaki oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"11.03.2021 tarihinde oynanan Fraport-Tav Antalyaspor maçı ısınmaları sırasında sağ alt baldırında ağrı hissederek maç kadrosundan çıkartılan oyuncumuz İlhan Parlak'ın çekilen MR sonucunda alt baldır kasında (soleus) 1'inci derecede yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-04-14 12:42:41



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