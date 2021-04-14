Sedat Kılınç İnşaat Kayseri Gençlerbirliği, testten geçti

Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonu’nda D Grubu’nda yer alan Sedat Kılınç İnşaat Kayseri Gençlerbirliği takımının oyuncuları 18 Nisan’da oynayacakları sezonun ilk maçı öncesi Covid19 testinden geçti.

Kadın Futbol Ligi'nde 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonu 17 Nisan’da Antalya’da başlayacak., bu sezon 4 grup halinde oynanacak olan ligde D Grubu’nda yer alan Kayseri ekibi Sedat Kılınç İnşaat Kayseri Gençlerbirliği takımının oyuncuları dün Covid19 testinden geçti. Teknik ekip ve oyuncular, testlerini verirken, sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından yarın yola çıkacak olan ekip, ilk maçını 18 Nisan’da Konak Belediyespor ile oynayacak. 17 Nisan'da başlayacak Kadın Futbol Ligi bu sezon 16 takım ile gerçekleştirilecek. Maçlar Antalya'daki Aslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz oynanacak. Sağlık tedbirleri çerçevesinde A ve B gruplarında yer alan 8 takım 15 Nisan tarihinde konaklama yapacakları tesislere giriş yaparken, C ve D gruplarında yer alan 8 takım ise 16 Nisan tarihinde konaklama yapacakları tesislere giriş yapabilecek. Takımların konaklama yapacağı tesislere giriş gününde de PCR testleri TFF tarafından gerçekleştirilecek ve test sonuçları çıkana kadar tüm sporcular ile teknik ve idari ekipler odalarına çekilerek izolasyonda kalacak. Konaklama yapılacak tesiste yemekler haricinde maske takmak zorunlu olacak ve sosyal mesafeye dikkat edilerek hareket edilecek.

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