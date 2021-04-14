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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas Millet Bahçesi Ve Kültür Merkezi için proje yarışması açıldı

İHA

Talas Millet Bahçesi Ve Kültür Merkezi için proje yarışması açıldı

Talas Belediyesi tarafından İl Jandarma Komutanlığı içindeki 100 bin metrekarelik alana yapılacak Millet Bahçesi, düzenlenen fikir yarışmasıyla belirlenecek. Türkiye’de ilk kez bir Millet Bahçesi projesi için düzenlenen yarışmaya başvurular başladı.
Talas Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan İl Jandarma Komutanlığı arazisinin bir kısmında kurulması planlanan ve ilçeye bambaşka bir atmosfer kazandıracak Millet Bahçesi projesi, ödüllü ‘Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması’ sonucunda hayata geçirilecek.
Ülke genelinden TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası üyelerinin katılabileceği serbest, ulusal, tek aşamalı ve ortakçıl kentsel tasarım türlerindeki fikir yarışmasına başvurular 27 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılabilecek.
Birinci gelen esere 120 bin lira para ödülünün verileceği yarışmanın sonuçları 6 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Yarışmaya katılmak isteyenler www.yarismatalas.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilecek. Yarışma ilgili soru sormak isteyenler, 6 Mayıs 2021 tarihine kadar ‘bilgi@yarimaylatalas.com’ adresine sorularını gönderebilecek.

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