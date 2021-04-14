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Başkan Nursaçan: "Yılmayacağız, yorulmayacağız"

İHA

Başkan Nursaçan: "Yılmayacağız, yorulmayacağız"

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, sanayicinin ve üretmek isteyenin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceklerini söyledi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava ve bu dava üzerinden yapılan saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Üretmek isteyenin önündeki engelleri kaldırmak için yaptıkları çalışmaları artırarak devam ettireceklerini ve bu anlayıştan vazgeçmeyeceklerini dile getiren Nursaçan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 'Sorumluluk almaktan çekinen, projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin' şeklindeki sözlerini hatırlattı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, göreve geldikleri günden bu yana OSB seçimlerini kaybedenlerin ve destekçilerinin sistematik olarak saldırısına uğradıklarını söyledi. Genel Kurullarda OSB’deki sanayicinin yaptığı tercihe saygı göstermeyen, demokrasiyi özümsememiş kişiler ve bu kişilerin kontrolündeki kesimlerin saldırılarının kendilerini yıldırmayacağını vurgulayan Tahir Nursaçan, “Tek amacımız sanayicimize ve üretmek isteyene daha iyi hizmet etmek ve üretimin önündeki engelleri kaldırmaktır. Bu anlayışla hizmet ederken, sadece ve sadece sanayiyi, sanayiciyi ve ülkemizin daha fazla üretme, daha fazla istihdam ihtiyacını düşünüyoruz. Allah rızası için memleketimize hizmet etme şevkiyle çalışırken dava açılmışsa bu durum bizim şevkimizi kırmaz. Bizim şükürler olsun ki alnımız ak ve başımız dik. Bugün gelinen noktada Kayseri 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava üzerinden yapılan saldırılar aradıklarını yargıda bulamayan güruhun son çırpınışlarıdır” dedi. Türk Adaletine ve yargı sistemine her zaman saygı duyduklarını ve yargı merciine taşınmış olaylar hakkında devlete ve yargıya olan güvenlerinden dolayı her daim sessiz kalmayı tercih ettiklerini dile getiren OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkaları gibi yaygara ve dedikodudan beslenmedik ve bunlara sığınmadık. Aslı astarı ve doğruluğu olmadığı kesinleşen iftiralarla yargı yoluyla elde edemediklerini birkaç dedikodu ve çarpıtma haberle yapmaya çalışanlara çok şükür ki benzemedik. Sanayicilerimizin ve Kayseri kamuoyunun şu hususa dikkatini çekmek isteriz ki; Genel Kurulda kaybetmeyi hazmedemeyenler; hırsızlık, yolsuzluk, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve daha nice asılsız ve mesnetsiz iftiralarla yola çıkmışlar; ancak her türlü teftiş, denetim, rapor ve savcılık soruşturması sonrası bu iddiaların hiçbir aslı ve mesnedi olmayan iftiralardan ibaret olduğu çok şükür ki hukuk nezdinde de kesinleşmiştir. Bizler gerek denetimden gerek savcılık şikayetlerinden alnımızın akıyla çıktık. İftiracıların elinde kala kala yapı kullanım belgesi verilmesine ilişkin görevi kötüye kullanma ve kaçak yapılar konusundaki suçlamalar kaldı. Bu iki hususta da herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin sanayici lehine yapılan (denetim sonrası teknik olarak uygun olmadığı yönünde iddia olunan parsellerden dördünün 2019 yılı seçimlerinde karşı listemizde doğrudan yer alan sanayiciler olduğu teftiş raporu ve savcılık raporu ile de netleşmiştir) işler nedeniyle yargılanıyor olmaktan rahatsız değiliz. Dava konusu edilen kaçak yapılarla ilgili OSB’miz her türlü çalışmayı yapmış ve ilgili mercilere gerekli bildirimlerde bulunmuştur. Ancak üretimin ülkenin kalbi olduğu günümüzde ilgili mercilerin bazı yaptırımları yapabilmesi belki mümkün olmamıştır. Altını çizerek belirtiyorum bizim dönemimizde kaçak yapı hususunda bir görevi ihmalimiz söz konusu değildir ve süreç içinde saygıdeğer kamuyu görecektir.”
Yapılan suçlamalarda gariplikler olduğunu da ifade ederek suçlamayı yapanların aslında kendilerini şikayet ettiklerini vurgulayan OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “79 parselle ilgili sanayicimizin lehine olan bazı uygulamaları şikâyet edenler çok gariptir ki hem yapı kullanım izin belgelerinin altına hem de savcılığa şikâyet dilekçesinin altına imza atmışlardır. Şuanda dava açılmasına sebebiyet veren yapı kullanma izin belgelerinin teknik olarak onayını verenler dolayısıyla olayın asıl fail ve sanıkları olması gerekenler sözde kendisini müşteki ilan edenler olup elbette Adaletimiz zamanı geldiğinde onları da fail olarak yargılayacaktır. Kendi kendilerini şikayet eden bu anlayışın peşinden gidenler, bu davadan yola çıkarak mal bulmuş mağribi gibi bırakınız bir bardak suyu, bir damla suda fırtına koparmak isteyenler; şahsıma, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne ve bu bölgeye hizmet için çalışan değerli yöneticilerimiz ile personelimize hayasızca saldıranlar da cezalarını çekecektir. Küçük bir güruhun hakaretlere varan saldırıları karşısında hukukçularımız gerekeni yapacak ve en ağır şekilde cezalandırılmaları için çalışacaklardır” dedi.
Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasını da hatırlatarak makam sahiplerinin bürokratik engelleri kaldırmak için çalışmaları gerektiğini vurgulayan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler geldiğine dikkat çekerek bir konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: ‘Buradan açıkça söylüyorum. Sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok. Versin istifasını çeksin gitsin, bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var.’ Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin daha çok üretmesi için bir perspektif çizmiş ve bizlere de yol gösterici olmuştur. Yaptığımız sanayicimizin bir an önce üretmesi ve istihdam sağlayarak daha fazla işsizimize iş kapısı oluşturmasıdır. Dolayısıyla bizim kaybedecek bir dakikamız dahi yok. Sevgili Peygamberimizin ‘İki günü eşit olan ziyandadır’ sözünü düstur kabul ederek yılmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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