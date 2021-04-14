Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 35'inci haftasında cuma günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı. Sarı-kırmızılı oyuncular taktik çalışmayla yaklaşık 1.5 saatlik antrenmanı tamamladı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-04-14 16:55:05



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