Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya koronavirüse yenildi

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya (59), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yaklaşık 1 ay önce kas ağrısı şikayetiyle Şehir Hastanesi´ne başvurdu. Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 3 çocuk babası Altınkaya, evinde karantinaya alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Altınkaya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedaviye alındı. Altınkaya, doktorarın tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Altınkaya, yarın toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-04-14 21:35:45



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