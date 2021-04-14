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Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, hayatını kaybetti.

Bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya (59), Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Altınkaya, sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altınkaya'nın cenazesi, yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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