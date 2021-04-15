AGÜ Endüstri Mühendisliği öğrencilerine SAP Eğitimi Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verildi

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) öğrencilere, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarının öncüsü olan SAP eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri için düzenlenen eğitim, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün ve Ar. Gör. Betül Kayışoğlu tarafından yürütülen Üretim ve Hizmet Sistemleri Analizi dersi kapsamında gerçekleştirildi.

Endüstri Mühendisliği Bölümü ile SAP satış, danışmanlık ve destek süreçlerinde lider yazılım firmalarından biri olan Spectrum Bilişim arasında yapılan iş birliği çerçevesinde düzenlenen eğitim, Spectrum Bilişim Kayseri Şubesinden Mecit Telis, Gülçin Aktemur, Artuğ Özyürek ve Özlem Ercan’ın katkılarıyla yapıldı.

4 hafta boyunca haftada 3 saat gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, temel SAP bilgisine ve SAP üretim modülünün detaylarına hakim oldu.

Öğrenciler, Spectrum Bilişim tarafından Endüstri Mühendisliği Simülasyon ve Optimizasyon Laboratuvarı ile öğrencilerin bilgisayarlarına kurulumu sağlanan SAP yazılımını hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak bizzat uygulayarak öğrenme fırsatı buldu.

Eğitim sonunda seanto salonunda sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşan Spectrum Bilişim Genel Müdürü Murat Mıdık, Türkiye’de en önde gelen 20 sektörün lider firmalarının tamamının SAP kullandığını, şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetinin SAP danışmanlığı olduğunu söyledi.

Mıdık, danışmanlık firmalarının şu an çok fazla danışman ihtiyacı olduğunu ve eğitimler ile öğrencilere SAP öğretmenin yanı sıra SAP danışmanlığının da nasıl bir meslek olduğunu tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

Endüstri mühendisliği bölümü mezunlarının kariyer planlarında SAP danışmanlığına yönelebileceklerini söyleyen Mıdık, Spectrum Bilişim olarak bu konuda desteklerini sürdüreceklerini, staj ve işe alımda, SAP eğitimini tamamlayan AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerine öncelik tanıyacaklarını kaydetti.

İşbirliğine vesile oldukları Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün, Dr. Gökmen Kara ve Ar. Gör. Betül Kayışoğlu’na teşekkür eden Mıdık, iş birliğinin devam etmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün de konuşmasında, öğrencilerin gelişimi ve kariyer planları açısından SAP eğitiminin çok değerli olduğunu ifade ederek, Spectrum Bilişim ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Akgün, farklı iş birliği modelleri ile birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Daha sonra eğitime katılan 19 öğrenciye, Spectrum Bilişim Genel Müdürü Murat Mıdık tarafından sertifikaları verildi. Sertifika töreni, eğitimin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.

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