Kayseri'de Mart ayında 2 bin 186 konut satıldı Mart ayındaki konut satışı geçen yıla göre yüzde 5 arttı

Kayseri'de Mart ayındaki konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, konut satışlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri'de 2021 Mart ayında 2 bin 186 konut satıldı. Kayseri' de 2021 Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına yüzde 5 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 2,29 artarak 2 bin 186 oldu. Kayseri'deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 72,6 (bin 587 konut), ilk satışların payı ise yüzde 27,4 (599 konut) oldu."

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