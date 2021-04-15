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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Palancıoğlu, Veli Altınkaya için başsağlığı diledi

İHA

Başkan Palancıoğlu, Veli Altınkaya için başsağlığı diledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı merhum Veli Altınkaya için taziye açıklaması yaptı.
Derin bir üzüntü içinde olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri'ye emek vermiş, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı duayen bir gazeteci aynı zamanda üç dönem Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını yapmış Merhum Veli Altınkaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içersindeyiz. Kendisi tam 22 sene TRT'nin Kayseri temsilciliğini yapmış güzel bir gazeteci. Çok yakın bir zaman öncesine kadar, sağlığında bir araya geldiğimiz muhabbet ettiğimiz, çeşitli istişarelerde bulunduğumuz bir abimizdi kendisi. Ama sonradan maalesef organ yetmezliği ile birlikte korona virüse yenik düştü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına sabırlar versin. Salgın birçok sevdiğimizi bizden aldı. İnşallah bundan sonra en kısa zamanda bu salgının bitmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah biter de Ramazan sağlık ve huzur içerisinde sevdiklerimizle hayatımıza devam ederiz." dedi.

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