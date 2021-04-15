Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarını bu gün yaptığı antrenman ile tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde yaptı. Kadir Has Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sarıkırmızılı futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman sonunda taktik ağırlıklı çalışan Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlamış oldu.

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