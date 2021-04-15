Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalandı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de fiziksel engelli gibi davranarak dilencilik yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu Abdullah C. (25), zabıta tarafından yakalandı. Abdullah C.'nin üzerinden 380 TL çıktı.
Kentte zabıta ekipleri, ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, tekerlekli sandalyeye oturan Afganistan uyruklu Abdullah C.'nin, fiziksel engelli taklidi yaparak insanlardan para istediğini tespit etti. Yakalanan Abdullah C.'nin üzerinden 380 TL çıktı. Abdullah C., İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-04-15 16:59:51
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