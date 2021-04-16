Üşür diye endişelenen anneler dikkat! Yenidoğanı giydirmenin ilk formülü: “Yetişkinden bir kat fazla” Bebeğinizin giysisini seçmenin 6 püf noktası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üşür diye endişelenen anneler dikkat! Yenidoğanı giydirmenin ilk formülü: “Yetişkinden bir kat fazla” Bebeğinizin giysisini seçmenin 6 püf noktası

İHA

Üşür diye endişelenen anneler dikkat! Yenidoğanı giydirmenin ilk formülü: “Yetişkinden bir kat fazla” Bebeğinizin giysisini seçmenin 6 püf noktası

Yeni anne babaların en çok soru işaretlerine yol açan konulardan biri, yenidoğan bebeğin nasıl giydirileceği. Bazen anne babalar bazen de araya giren aile büyükleri “Aman üşümesin!” diye bebeği kalın ve kat kat giydiriyor. Peki, yenidoğan bebekler için hangi tür kıyafetler daha uygun, alışveriş esnasında nelere dikkat edilmeli? Bu konuda ayrıntılı açıklama yapan Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yılmaz, “Yenidoğan bebeğin üşüyeceği düşünülerek kat kat giydirilmesi sık rastlanan yanlış bir uygulamadır. Bebeklerin ter bezleri henüz gelişimini tamamlamadığı için yüksek sıcaklık, bebeğin vücut sıcaklığının artmasına ve huzursuz olmasına neden olur. Özelikle yeni doğan döneminde bebeği annesinden bir kat fazla giydirmek, ek olarak eldiven ve şapka kullanmak iyi bir seçim olacaktır” diyor.
Elleri ayakları soğuksa
Yenidoğan bebeklerin dolaşım sistemi tam gelişmediği için elleri ve ayaklarının genelde soğuk olduğunu, bunun da bebeğin üşüdüğü yanılgısına yol açtığını dile getiren Dr. Onur Yılmaz, “Bebeğin üşüdüğünü anlamak için el ve ayaklar yerine ensesi ve kıyafetinin altında kalan vücut bölgeleri kontrol edilmelidir. Bu kısımların sıcaklığı uygun ve bebek de huzurlu ise ortamın sıcaklığı ve kıyafetleri yeterli demektir. Vücut sıcaklığını dengelemekte kullanılan eldiven ve şapka kullanımına devam edip etmeme konusundaki sorularınızı doktorunuza danışmanızda yarar var” diyor.
Kıyafetleri önceden yıkamayı unutmayın
Bebeğin kullanacağı bütün kıyafetlerin doğumundan önce yıkanarak hazırlanması gerekiyor. Bebek kıyafetlerinin yıkanmasının öneminin altını çizen Dr. Onur Yılmaz, “Yenidoğan bebeklerde vücudu zararlı etkilerden koruyan yararlı mikroorganizmaların oluşturduğu cilt florası henüz oluşmamış ve deriyi koruyan keratin tabakası da tam olarak gelişmemiştir. Bu yüzden tüm kıyafetler giydirilmeden önce sabun veya sabun tozu ya da parfümsüz, parabensiz, klorsuz ve fosfatsız olan ve dermatolojik testlerden geçirilmiş hipoalerjenik bebek deterjanı ile yıkanmalı ve mutlaka ütülenmelidir. Bebeklerin kıyafetleri evdeki diğer kıyafetlerden ayrı olarak 40 derecede, bebek iç çamaşırları ise 60 derecede yıkanmalıdır” diyerek sözlerini tamamlıyor.
Giysi sayısını yaşam biçiminizi düşünerek alın
Özellikle ilk bebeklerini bekleyen anne ve baba adayları heyecanlarına yenik düşerek çok sayıda giysi alma eğiliminde oluyorlar. Bebeklerin ilk aylık dönemde hızla büyüdüğünü ve bu nedenle çok fazla kıyafet almaya gerek olmadığını anlatan Dr. Onur Yılmaz, “Bebek bekleyen ailelerin bulundurmaları gereken kıyafetler; zıbın, tulum, çorap, şapka, eldiven ve bebek battaniyesi olarak sıralanabilir. Ancak doğum sonrasında özellikle çalışan annelerin iş yükünü ve sık çamaşır yıkama ihtimalini düşünerek gerekli sayıda giysi almakta yarar var” diyor.
Mama önlüğü de pamuklu olmalı
Yeni doğan bebekler anne sütü ile besleniyor olsa bile tekrarlayan kusma ve salya akması nedeni ile mama önlüğüne de ihtiyaç duyuyor. Bu önlüklerin bebeğin cildini tahriş etmeyen, kimyasal içermeyen, yüzde 100 pamuktan yapılmış olması gerekiyor.
Bunlara dikkat!
Dr. Onur Yılmaz, bebek giysilerinin sağlıklı ve kolayca giydirilebilir özellikte olması gerektiğine de dikkat çekerek, giysi alımının 6 önemli püf noktasını şöyle sıralıyor:
Bebeklerin ilk giydikleri kıyafetlerin onların hassas cildine uygun, hava alan ve ter emen yüzde 100 pamuklu, sağlıklı malzemeden üretilmiş olması önemli.
Kıyafetlerin, tüysüz ve pulsuz olmasına, üzerinde metal ya da sert cisim bulunmamasına, mümkün olduğu kadar az dikişli olmalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bebek cildine zarar verebilecek, nakış, etiket gibi eklentiler varsa çıkarmanız gerekiyor.
Bebek giysisinin üzerine çengelli iğne, nazar boncuğu gibi cisimler takılmamalı. Emme refleksi yüksek olan bebeklerin bu tür cisimleri emebilir ve boğulma riski oluşabilir.
Bebek giysisi; geniş yakalı, kolları bol, önden ya da her iki bacağının yanlarından açılabilen, kurdele ya da bağları olmalıdır. Böyle bebeğinizi çok kolaylıkla giydirebilirsiniz.
Bebek çorapları, hava alan ve ter emen yapıda, bebeğin ayak gelişimin engelleyecek darlıkta ya da rahatsızlık verecek büyüklükte olmamalı.
Bebeklerin yürüyene kadar ayakkabı ihtiyacı olmuyor. Soğuktan korumak ya da kıyafeti tamamlamak için ayakkabı yerine hafif ve hava geçirebilir özellikte, deri ya da bez, yumuşak tabanlı patikler kullanılabilirsiniz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genel kurullar ve toplu etkinlikler 17 Mayıs’a kadar yapılmayacak
YEREL HABERLER Genel kurullar ve toplu etkinlikler 17 Mayıs’a kadar ...
MHP'nin acı günü
YEREL HABERLER MHP'nin acı günü
Başkan Hisarcıklıoğlu’ndan Veli Altınkaya için taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Hisarcıklıoğlu’ndan Veli Altınkaya için taziye ...
Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalandı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalandı
Gazeteci Veli Altınkaya son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gazeteci Veli Altınkaya son yolculuğuna uğurlandı
Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor maçının ...
Başkan Yalçın'dan Altınkaya için taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan Altınkaya için taziye mesajı
Başkan Palancıoğlu, Veli Altınkaya için başsağlığı diledi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, Veli Altınkaya için başsağlığı ...
Başkan Çolakbayrakdar'dan taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan taziye mesajı
Kocasinan Belediyesi, yeşil hamle ile geleceğe nefes oluyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, yeşil hamle ile geleceğe nefes ...
Yahyalı Belediyesi yeni iş makinasını bünyesine kattı
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi yeni iş makinasını bünyesine kattı
Melikgazi'den YKS öğrencilerine etüt merkezi
YEREL HABERLER Melikgazi'den YKS öğrencilerine etüt merkezi
Konyaspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek
YEREL HABERLER Konyaspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek
Kayseri Bilim Merkezi ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Kayseri Bilim Merkezi ziyarete kapatıldı
Türkiye'nin pist lideri Erciyes'te kayak keyfi sürüyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin pist lideri Erciyes'te kayak keyfi ...
Büyükkılıç: "Kayseri basını önemli bir değerini kaybetti"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Kayseri basını önemli bir değerini ...
Kayseri'de Mart ayında 2 bin 186 konut satıldı Mart ayındaki konut satışı geçen yıla göre yüzde 5 arttı
YEREL HABERLER Kayseri'de Mart ayında 2 bin 186 konut satıldı Mart ...
Pandemide parkinson hastaları dikkat Nörolog Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu: "Hareket kısıtlığının oluştuğu pandemide hastalar kitap okuyabilir, ezber yapabilir"
YEREL HABERLER Pandemide parkinson hastaları dikkat Nörolog Doç. Dr. ...
Koramaz Vadisi'nde 'bahar' güzelliği
YEREL HABERLER Koramaz Vadisi'nde 'bahar' güzelliği
AGÜ Endüstri Mühendisliği öğrencilerine SAP Eğitimi Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verildi
YEREL HABERLER AGÜ Endüstri Mühendisliği öğrencilerine SAP ...
Veli Altınkaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Veli Altınkaya hayatını kaybetti
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya koronavirüse yenildi
YEREL HABERLER Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya ...
Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ...
Başkan Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanları Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanları Toplantısına ...