Yılmaz: “Kayseri’de hurda ve ikinci el alımına belge zorunluluğu getirilsin”

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAYSİAD) Başkanı İbrahim Yılmaz, diğer illerde hurda ve ikinci el ticaretine kayıt altına alınan uygulamanın Kayseri’de de uygulanması gerektiğini söyledi.

İstanbul ve birçok illerin Valiliğince yayımlanan duyuruya göre; hurda satan ve satın alan, ikinci eşya satan ve satın alanlarca ‘İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi’ tanzim edileceğini belirten KAYSİAD Başkanı İbrahim Yılmaz, Kayseri’de de hurda ve ikinci el malzeme alım satımlarında ‘belge’ zorunluluğu getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Uygulama sayesinde hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi ve şüphelilerin tespiti edilerek yakalanmasının amaçlandığını ifade eden Başkan Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel hak ve hürriyetlerini korumak devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Devletimiz başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere görevli tüm kurumları vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçluyla mücadele etmekte, vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri almaktadır. Fakat, hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alımsatımı, hırsızlığın neden olduğu maddimanevi zararları artırmakta, adli birimlerce olayların aydınlatılmasını engelleyebilmektedir. Çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi ile ikinci el piyasasında kayıt tutulmadan satılması çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle yetkililerden diğer illerde uygulanan elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (Cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir ‘İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin’ tanzim edilmesi istiyoruz.”

KAYSİAD Başkanı İbrahim Yılmaz, Kayseri’nin en gözde bağ ve sayfiye alanlarından olan Talas ilçesine bağlı Reşadiye, Zincirlere ve Hisarcık mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarında ki artışa dikkat çekerek “Kayseri’de hurda ve ikinci el alımına belge zorunluluğu getirilsin. En azından bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olaylarında caydırıcı olacaktır. Güvenlik birimlerinden bağ evlerinin yoğun olduğu bölgede devriye görevinin artırılmasını istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.