Piyasada çok yönlü denetimlere devam

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayı öncesinde piyasa denetimlerinin çok yönlü olarak gerçekleştirildiğini ve denetimler için ve zabıta biriminde ekipler oluşturulduğunu söyledi.

İlçe sınırları içerisinde yer alan işyerlerinde özellikle pandemi sürecinde ruhsat, işyeri açma, çalışanların sağlık karnesi gibi işlemlerin bilgisayarla takip edildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ramazan ayı münasebeti ile özellikle Zabıta Müdürlüğümüz ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipleri ilçe sınırları içerisinde yer alan işyerleri sürekli olarak kontrol ediyor. Aynı zamanda işyerleri mesleki oda ve dernek yetkililerince de denetlenmektir. Örneğin Fırıncılar Odasınca fırınlar, Lokantacılar ve Pastacılar Odasınca lokanta ve pastaneler denetlenmektedir. Ramazan ayı ile birlikte bu mübarek ayın bereketine gölge düşürmek ve istismar etmek isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Bu nedenle çok yönlü ve çok amaçlı denetimlerimiz sıklaştırılmıştır" dedi.

Pandemi döneminde alış verişlerde maske, mesafe ve temizlik konularında hassasiyet gösterildiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, çok yönlü ve sürekli olarak yapılan denetimlerde özellikle etiket bulundurma zorunluluğu ve son kullanma tarihleri konusunda titizlik gösterildiğini, esnafında bu durumdan memnun olduğunu ve bu sayede art niyetlilere imkân tanınmadığını kaydetti.

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