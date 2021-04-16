13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl 5 ay hapis

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de mahalle arasındaki tuvalette E.Ç. (13) isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan N.G. (40) 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

N.G., para verme vaadiyle tuvalete götürdüğü E.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınarak tutuklanan N.G., Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Mahkeme heyeti sanık N.G.'ye, 'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sarkıntılık' suçlarında 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-04-16 17:26:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.