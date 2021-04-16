13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl 5 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de mahalle arasındaki tuvalette E.Ç. (13) isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan N.G. (40) 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
N.G., para verme vaadiyle tuvalete götürdüğü E.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınarak tutuklanan N.G., Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Mahkeme heyeti sanık N.G.'ye, 'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sarkıntılık' suçlarında 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-04-16 17:26:35
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