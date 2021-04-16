Dolandırıcı 2 sanığa 2’şer yıl hapis ve bin 700’er TL para cezası

Kayseri’de internetten ürün satarak parasını alıp, ürünü göndermeyerek haksız kazanç elde eden 2 dolandırıcıya 2’şer yıl hapis ve bin 700’er TL para cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar V.Ş. ve A.A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öte yandan müşteki ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Heyete savunma yapan sanıklar, “Böyle bir suç işlemedik. Suçlamaları kabul ediyoruz. Beraatımızı talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar V.Ş. ve A.A.’ bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 2’şer yıl hapis ve bin 700’er TL para cezası verildi.

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