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TMO'nun patatesleri alması, çiftçileri sevindirdi Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş: "Çiftçilerimiz bu uygulamadan memnun"

İHA

TMO'nun patatesleri alması, çiftçileri sevindirdi Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş: "Çiftçilerimiz bu uygulamadan memnun"

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçinin elinde kalan patateslerin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kanalıyla alınmasına ilişkin, "Çiftçilerimiz bu uygulamadan memnun" dedi.
Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, devletin depolarda kalan patatesleri TMO aracılığı ile almasının patates üreticisi açısından çok güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Güneş, "Bu konuda çiftçilerimize değer veren Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza ve ilimizin bakanlarına, milletvekillerine teşekkür ederiz. Sadece çiftçimizin elindeki patatesin alınması ile çiftçimiz mutlu olmadı, birde 2021 yılında üreteceği patates içinde mutlu oldu. Devletimiz, çiftçinin elindeki patates çürümesin diye ve çiftçimize bir yardımımız olsun diye böyle bir uygulama başlattı. Çok güzel bir uygulama, çiftçimiz memnun. Birde 2021 yılında ekeceğimiz patatesi de bu şekilde kurtarmış olduk. Çünkü vatandaş ‘para etmiyor, ekmeyelim’ diye bir sıkıntı yaşıyordu. Ancak şu anda vatandaş patatesini sattı. Ofise 85 kuruştan veriyor. 2021 yılında ekeceği patatesi de bu şekilde kurtarmış oldu. 2021 yılında da patates ekerler, çünkü elindeki patatesi çıkarmış oldu. Devletimiz eğer patatesi almış olmasaydı, patates 2530 kuruşa alıcı bulmuyordu. Şu anda 85 kuruşa devletimiz TMO kanalı ile alıyor. Alınan patatesleri de valilik aracılığı ile durumu olmayan ailelere dağıtıyorlar" ifadelerini kullandı.
"Çiftçimiz bu uygulamadan memnun" diyen Güneş, "Tabi ki bu uygulamada emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, ilimizin vekillerine teşekkür ediyoruz. Bu uygulama sadece Kayseri’de uygulanan bir uygulama değil. Türkiye genelinde uygulanan bir uygulama. Kayseri olarak bizde soğan olmadığı için bizim bütün çiftçilerimizin patateslerini TMO alıyor. Çiftçimiz 25’er kiloluk çuvallara dolduruyor, arabaya yüklüyor. Nakliyesi de TMO’ya ait bir şekilde alıyor. Parasını da TMO 35 gün içerisinde ödüyor. Bu ürünler elimizde kalsaydı sıkıntı olurdu. Devlet vatandaş için var. Vatandaşta devlet için var. Bu uygulamadan dolayı biz teşekkür ediyoruz. Aksi takdirde patates üreticisi çiftçilerimiz zordaydı. Zorda olmasının sebebi ise, pandemi döneminde oteller, restoranlar, lokantalar açık olmadığı için patates satılmadı, üreticinin elinde kaldı. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda sıkıntımız yok. Devletin 85 kuruş açıklamasından sonra tüccarlarda 85 kuruşun biraz üzerine çıkarak almaya başladılar. 1 TL gibi bir rakama alıyorlar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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